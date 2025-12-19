Verbandsgemeinde Westerburg Wie die Fraktionen den Haushaltsplan 2026 sehen Angela Baumeier 19.12.2025, 15:00 Uhr

i Bei der Haushaltssitzung im Dorfgemeinschaftshaus Winnen haben die Fraktionen ihre Stellungnahmen zu den Zahlen und damit zu den gesetzten Schwerpunkten für 2026 abgegeben. Christin Klose/dpa. picture alliance / dpa-tmn

Ausgiebig wurde im Verbandsgemeinderat Westerburg das Zahlenwerk samt Stellenplan für das kommende Jahr beleuchtet. Immer wieder war dabei auch die hohe Kreditaufnahme für die geplanten Investitionen Thema.

Bei der Haushaltssitzung des Verbandsgemeinderates Westerburg bekamen alle Fraktionen nach der Haushaltsrede des Bürgermeisters Markus Hof die Möglichkeit, ihre Stellungnahmen zu den Zahlen und gesetzten Schwerpunkten abzugeben. Er pochte dabei – mit der Stoppuhr – darauf, dass jeweils die Redezeit von zehn Minuten eingehalten wurde, bevor das Gremium in der Abstimmung die Pläne mehrheitlich befürwortete.







