Anfeindungen im Westerwald Wie „Demos“ die Attacken von Rechtsaußen kontert 06.11.2025, 12:00 Uhr

i Vor der Götzenberghalle in Stockum-Püschen protestierten am 25. Oktober auch zahlreiche Mitglieder des Vereins Demos und weitere Menschen gegen eine Veranstaltung der ESN/AfD. Der Verein sieht sich immer wieder Anfeinungen gegenüber, erhält aber auch Rückhalt für seine Arbeit. Markus Müller

Es gibt Attacken gegen den Verein „Demos“, der sich den Kampf gegen Rechtsextremismus im Westerwald zum Ziel gemacht hat. Aber woher kommen die Anfeindungen? Wie sehen sie aus? Und was tut der Verein dagegen?

Ein Bekenntnis für ein entschlossenes Vorgehen gegen Rechtsextremismus, Hetze und Menschenfeindlichkeit hat die Verbandsgemeinde Hachenburg in einer amtlichen Bekanntmachung abgelegt. „Wenn Demokratinnen und Demokraten attackiert werden, ist Wegsehen keine Option“, heißt es in einer Stellungnahme von Bürgermeisterin Gabriele Greis und Landtagspräsident Hendrik Hering.







