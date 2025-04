Von guten Beispielen lernen: Bei einer Infoveranstaltung in Bad Marienberg wurden jetzt erfolgreiche Fälle von Innenstadt-Wiederbelebungen vorgestellt. Einige Vorschläge lassen sich möglicherweise auch in den Westerwälder Zentren realisieren.

Großflächige Leerstände von Gewerbeflächen führen vielerorts zur Verödung von Innenstädten. Auch in den Kleinstädten des Westerwaldes kennt man das Problem. Wie man diesem begegnen und die Zentren wiederbeleben kann, darum ging es jetzt bei einer Infoveranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) im Europahaus in Bad Marienberg. Besonders dazu eingeladen waren Politiker, Gewerbetreibende und Eigentümer aus Bad Marienberg und Hachenburg.

Expertinnen aus Deutschland und Österreich stellten – teils per Videoschalte, teils in Präsenz – gelungene Beispiele von Reaktivierungen in Innenstadtlagen vor. Ellen Diehl, Leiterin des FES-Regionalbüros Rheinland-Pfalz, wies in dem Zusammenhang auf verschiedene Förderprogramm hin. Landtagspräsident Hendrik Hering, der die Veranstaltung moderierte, fügte hinzu, dass durch die Ausweisung von Sanierungsgebieten Anreize für Investoren geschaffen werden könnten. Manche Programme seien so flexibel, dass man sie sogar an kreative Vorschläge anpassen könne, wenn diese auf den ersten Blick nicht zu den Kriterien passten. Innenstädte seien Orte der Kommunikation, daher wolle man der negativen Entwicklung nicht tatenlos zuschauen.

Eigentümern Anreize für Investitionen bieten

Viel Erfahrung in Sachen Stadtentwicklung hat Inga Horny, Geschäftsführerin von Klagenfurt-Marketing. Sie sagt, immer mehr große Flächen stünden leer, weil Ketten entweder den Online-Handel verschlafen hätten oder komplett zu diesem gewechselt seien, die Einrichtungen mancher Ladenlokale inzwischen altbacken wirkten, es teils einen großen Investitionsstau gebe, nachdem Eigentümer circa 50 Jahre gut an Mieten verdient hätten, oder ältere Betreiber zu lange mit der Geschäftsübergabe gewartet hätten. Darüber hinaus schwächle der Einzelhandel, weil die Kunden weniger Geld fürs Shoppen zur Verfügung hätten.

Zur Belebung der Citys schlägt Horny vor, die Wohnbevölkerung hierher zurückzuholen, Gebäude in Pflegeheime oder Gesundheitszentren umzuwandeln sowie Handwerker und die Kreativwirtschaft stärker in den Zentren anzusiedeln. Auch besondere Lokale (statt Systemgastronomie), Treffpunkte für Jung und Alt sowie Co-Working-Areas könnten dabei helfen, die Menschen wieder in die Innenstädte zu locken. Damit Eigentümer bereit seien, Gewerbeflächen zum Beispiel in Wohnraum umzuwandeln, brauche es als Anreiz eine Sanierungsförderung. Für Innenstadtbewohner seien Balkone und Freiflächen, Nahversorger in Gehweite, gut erreichbare Schulen und Kitas sowie Sportstätten wichtig.

i Der rheinland-pfälzische Landtagspräsident Hendrik Hering moderierte die hybride Infoveranstaltung zur Wiederbelebung der Innenstädte im Europahaus in Bad Marienberg, an der etliche Politiker, Einzelhändler und Hauseigentümer aus der Region sowie Stadtentwickler aus Deutschland und Österreich teilnahmen. Röder-Moldenhauer

Für die ganze Bevölkerung seien Aktivitäten (Märkte, Feste), Grünflächen und kulturelle Einrichtungen Anziehungspunkte in der City. Grundsätzlich brauche es eine Bereitschaft zur Verdichtung der Innenstädte und keine Ausweisungen von neuem Bauland mehr am Stadtrand. Allgemein spricht Horny von einer Funktionszurückholung in die Zentren.

Seit rund 20 Jahren betreiben Martina Förster-Teutenberg (stellvertretende Bürgermeisterin) und Astrid Linn (Leiterin des Fachbereichs „Innovative Stadt“) in Lünen (Nordrhein-Westfalen) Stadtentwicklung. Ein Schlüsselprojekt in dem rund 90.000 Einwohner zählenden Mittelzentrum sei dabei die Transformation eines alten, leer stehenden Kaufhauses an exponierter Stelle gewesen. Die Stadt habe den Investor beratend unterstützt, der das Gebäude in attraktive, barrierefreie Wohnungen mit Innenhof, Dachterrasse und Laubengängen umgewandelt habe.

Veranstaltungen halten den Stadtraum attraktiv

Das urbane Wohnen in Lünen sei von städtischer Seite auch dadurch gestärkt worden, indem man Bildung und Kultur dicht herangerückt habe. Konsumfreie Orte zur Begegnung seien für die Belebung wichtig. Oftmals müssten Kommunen erst den öffentlichen Raum entwickeln, damit private Investoren nachziehen. Auch müssten Erlebnisse geschaffen werden, um den Stadtraum attraktiv zu halten. Kleine Dekorationen oder Blumenschmuck müssten gar nicht viel kosten, seien aber oftmals sehr effektiv.

Das dritte Good-Practice-Beispiel an dem Abend kam aus Wittlich – vorgetragen von Antonia Gierten vom dortigen Stadtmarketing. Die Kommune betreibe ein intensives Leerstandsmanagement. Dazu wurde die Dachmarke „Alwin“ (Aktives Leerstandsmanagement Wittlicher Innenstadt) gegründet. Das Netzwerk dahinter hilft Interessenten bei der Vermittlung von Kontakten oder Fördermöglichkeiten, die Aktiven sind vor allem um einen ständigen Austausch zwischen (potenziellen) Mietern und Eigentümern bemüht. Einer von mehreren Ansätzen sind sogenannte Pop-up-Stores, Läden, die zunächst auf wenige Wochen befristet sind. Dafür sind die Mietkosten recht günstig. Auch eine (künstlerische) Gestaltung von leer stehenden Schaufenstern werte den Bereich auf.

i Antonia Gierten vom Stadtmarketing Wittlich erläuterte den Zuhörern in Bad Marienberg, wie es der Kommune in der Eifel gelungen ist, den Leerstand im Zentrum durch ein intensives Management deutlich zu reduzieren. Röder-Moldenhauer

Betrug die Leerstandsquote in der Wittlicher Innenstadt zu Beginn des Projekts „Alwind“ 2016 noch 12,88 Prozent, sei dieser Wert bis März 2024 auf 3,11 Prozent gesunken, vermeldete Gierten. Das Erfolgsrezept ist ihr zufolge die Kontinuität, mit der „Alwin“ betrieben werde. Man müsse Präsenz zeigen und einen direkten Kontakt zu allen Beteiligten haben. Dieser sei beispielsweise durch regelmäßige, offene Stammtische gegeben.

In der anschließenden Diskussionsrunde wurde zunächst vom Publikum analysiert, dass die vorgestellten Beispiele zwar gut seien, aber sich in Städten abspielten, die deutlich größer als etwa Hachenburg oder Bad Marienberg seien. Hendrik Hering erläuterte, dass in den größeren Städten nicht unbedingt immer das große Ganze betrachtet und entwickelt werde, sondern hier vielmehr in (kleinteiligen) Quartieren gedacht werde, die es wiederzubeleben gelte.

Kritik: Zu viele Sortimentsgruppen auf der grünen Wiese

Klar wurde im Austausch, dass es für eine Transformation und Attraktivierung der Innenstädte einen konkreten Kümmerer braucht. Hering machte darauf aufmerksam, dass etwa der Posten eines Citymanagers bis zu 75 Prozent vom Land gefördert werden kann, wenn die jeweilige Stadt ein Sanierungskonzept mit einem definierten Sanierungsgebiet vorweist. Hachenburg sei dafür ein Beispiel. Er sei bereit, bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) anzufragen, wie Bad Marienberg eine solche Stelle bekommen könnte. Neben allgemeinen Sanierungsförderprogrammen könnten Kommunen unter anderem spezielle Fassadenprogramme auflegen, von denen investitionsfreudige Eigentümer profitieren würden.

Kritik kam aus dem Plenum an der Politik auf, die zu lange die Auslagerung wichtiger Sortimentsgruppen auf die grüne Wiese am Stadtrand geduldet habe. Hier brauche es dringend ein Umdenken, da die Innenstädte sonst ausbluteten. Hering stimmte zu, dass es jetzt mutige Entscheidungen brauche. Auf Interesse bei den heimischen Gewerbetreibenden stieß die Idee der Pop-up-Läden. Zudem wurde betont, dass es Aufgabe der Kommunen sei, für die Aufenthaltsqualität in der City zu sorgen.

Ideen der Bürger sind willkommen

Wichtig bei der Entwicklung und Wiederbelebung der Innenstädte ist es, dass alle Beteiligten ins Gespräch kommen beziehungsweise im Gespräch bleiben. Dazu fand kürzlich ein (erstes) Treffen zwischen Gewerbetreibenden, der Politik und Eigentümern in Bad Marienberg statt, weitere sind geplant. Auch in Hachenburg wird der Austausch forciert. So lädt die Stadt am Mittwoch, 23. April, um 18.30 Uhr zu einer Perspektiven-Werkstatt ein, um die Bürger und ihre Ideen in den Prozess einzubinden. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung bis Dienstag, 15. April, an Citymanagerin Timea Zimmer (E-Mail: t.zimmer@hachenburg.de, Telefon: 02662/958358) erforderlich. red