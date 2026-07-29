Schaden am Westerwaldbad Wie das Freibad in Westerburg finanziert wird Angela Baumeier 29.07.2026, 20:00 Uhr

i Der Rohrbruch am 11. Juli im Technikraum des Westerwaldbades hat einen hohen Schaden verursacht. Die Reparaturarbeiten sollen im Herbst beginnen. Angela Baumeier

Die Schadensermittlung dauert an, befürchtet wird ein Totalschaden an der Technik. Auch das Verfahren zur Schadensregulierung steht noch aus. Wann die Reparaturarbeiten beginnen, haben wir bei der Verbandsgemeinde erfragt.

Das Entsetzen über den Schaden am Westerwaldbad ist groß. Auch wenn es in der Umgebung von Westerburg noch andere Freibäder gibt, wird allseits bedauert, dass hier die Saison aufgrund des Wasserschadens am 11. Juli im Technikraum frühzeitig beendet werden musste: Ein schwerer Rohrbruch flutete den Technikkeller knapp zwei Meter hoch.







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