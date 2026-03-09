Bau im Schulzentrum Westerburg
Wie das 30,5 Millionen teure Vorhaben finanziert wird

Für die Errichtung der Dreifach-Sporthalle, des Lehrschwimmbeckens, der Zentralmensa und einer Bibliothek werden Zuschüsse und Förderungen erwartet. Wir haben nachgefragt, wie die Finanzierung genau aussehen soll. 

Lesezeit 2 Minuten
Derzeit wird im Schulzentrum ein Großprojekt verwirklicht: Auf dem Gelände der ehemaligen Hauptschule (Breslauer Straße) errichtet die Verbandsgemeinde Westerburg im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Westerwaldkreis einen modernen Gebäudekomplex, der eine Dreifach-Sporthalle, ein Lehrschwimmbecken, eine Zentralmensa und eine Bibliothek vereinen wird.

