Bau im Schulzentrum Westerburg Wie das 30,5 Millionen teure Vorhaben finanziert wird Angela Baumeier 09.03.2026, 17:00 Uhr

Für die Errichtung der Dreifach-Sporthalle, des Lehrschwimmbeckens, der Zentralmensa und einer Bibliothek werden Zuschüsse und Förderungen erwartet. Wir haben nachgefragt, wie die Finanzierung genau aussehen soll.

Derzeit wird im Schulzentrum ein Großprojekt verwirklicht: Auf dem Gelände der ehemaligen Hauptschule (Breslauer Straße) errichtet die Verbandsgemeinde Westerburg im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Westerwaldkreis einen modernen Gebäudekomplex, der eine Dreifach-Sporthalle, ein Lehrschwimmbecken, eine Zentralmensa und eine Bibliothek vereinen wird.







