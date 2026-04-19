Nach sieben Jahren Leiden traf Christian Vogt eine mutige Entscheidung: Er entschied sich bewusst für die Amputation eines Unterschenkels. Zum „Tag der Amputierten“ erzählt der 55-Jährige von seinem Leidensweg und seinem neuen Leben.
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Der 21. April ist der „Tag der Amputierten“. Im Vorfeld zu diesem Gedenktag haben wir mit Christian Vogt gesprochen, der sich vor etwa sechs Jahren bewusst für eine Amputation seines linken Unterschenkels entschieden hatte. Im Gespräch mit dieser Zeitung hat er von seinem langen Leidensweg vor der Amputation und seinem Leben danach erzählt.