Im Wirgeser Stadion ging jüngst die Westerwaldschau Old English Sheepdogs über die Bühne – oder besser: Die Hunde eroberten die Bühne. Es war die 23. Auflage des tierischen Großereignisses. In der Zucht sind die Organisatoren mit viel Leidenschaft dabei.

Birgit und Udo Herkenroth besitzen seit mehr als 35 Jahren Old English Sheepdogs (OES – genannt Bobtails). Der Entschluss, selbst zu züchten, reifte erst mit ihrem dritten OES, einer Hündin aus einer VDH-Zucht in Sachsen. Der internationale und nationale Zwingernamenschutz („Bushwagger’s“) vom F.C.I. und vom VDH wurde mit Schreiben vom 31. Juli 2001 offiziell bestätigt, am 3. August 2001 erfolgte die Neuzwingerabnahme durch den Deutschen Old English Sheepdogs Club (DOESC).

Attraktive Ausstellung

Ziel der Zucht der Familie Herkenroth ist es von Anfang der Stunde bis heute, gesunde, intelligente, leistungsfähige und schöne Hunde zu züchten – in eben dieser Reihenfolge: Gesundheit, Wesen, Schönheit. Seit dem ersten Wurf im Dezember 2002, dem sogenannten A-Wurf, wurden in 23 Jahren 75 Welpen in zwölf Würfen geboren. Die von der Familie Herkenroth gezüchteten Hunde leben in ganz Deutschland, in Luxemburg, in den Niederlanden, in Frankreich, in der Schweiz und in Österreich.

Auch, wenn in sich in 23 Jahren das ein oder andere verändert hat – auch bei der Schau: Die Liebe zu den Hunden ist geblieben. Die erste Ausstellung im Jahr 2002 fand im August bei tropischen Temperaturen und noch ohne Richterzelt auf dem Stadionrasen statt. Bereits damals setzten 44 Meldungen bei Richterin Joan Real (GB) ein erstes Ausrufezeichen. Nach dem Erfolg der damaligen Ausstellung wurden drei große Zelte zum Schutz von Richtern, Helfern, Besuchern, Ausstellern und Hunden angeschafft. Das Ziel der Veranstalter seit damals ist, mit zumeist britischen, aber auch anderen europäischen und außereuropäischen Richtern, die lange nicht mehr oder noch nie in Deutschland gerichtet haben, die Ausstellung besonders attraktiv zu machen. Weitere Gründe für die Beliebtheit der Schau sind die verkehrsgünstige Lage zwischen zwei Ballungsgebieten und die örtlichen Gegebenheiten im Stadionbereich in Wirges.

Mittlerweile reisen die meisten Aussteller mit Wohnwagen und Wohnmobilen bereits am Tag vor der Schau an, um sich auf dem Stadiongelände zu einer eigenen kleinen Ausstellerwagenburg zu formieren. Seit einigen Jahren werden die Zelte nicht mehr auf dem Fußballfeld selbst, sondern auf der benachbarten Rasenfläche aufgestellt und dennoch ist dieser fast englisch anmutende Rasen der geeignete Ausstellungsuntergrund, um das Gangwerk der englischen Rasse zu präsentieren und zu bewerten.

Höhepunkte der vergangenen Jahre waren die Ausstellungen 2005 mit erstmals mehr als 50 anwesenden Hunden unter Richter David Kingston (GB) oder 2007 mit den Richterinnen Angie Allan und Pauline Mills (beide GB) und mit 57 und 56 gemeldeten Hunden bei der erstmals stattfindenden Zweitagesveranstaltung – was sich bis heute bewährt hat.