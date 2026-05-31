Neu im Wildpark Westerwald
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Das Sanitärgebäude im Wildpark Gackenbach wurde im Rahmen des Forschungsprojekts "Re-Use Holzbau" der RPTU aus wiederverwendeten
Das Sanitärgebäude im Wildpark Gackenbach wurde im Rahmen des Forschungsprojekts "Re-Use Holzbau" der RPTU aus wiederverwendeten Holzbauteilen gefertigt.
Holger Kappler

Da die Baubranche einen großen Anteil an klimaschädlichen Emissionen hat, wird überall auf der Welt Ausschau gehalten nach Alternativen. Zum Beispiel ist Recycling ein Stichwort. Derzeit fällt der Blick etwa in den unteren Westerwald.

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Im Wildpark Westerwald in Gackenbach wird aktuell ein Sanitärgebäude errichtet. Das besondere an dieser Baumaßnahme sind die verarbeiteten Materialien, da das Gebäude ausschließlich mit wiederverwendeten Holzbauteilen gebaut wird. Es ist ein Forschungsprojekt der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität (RPTU) in Kaiserslautern in Zusammenarbeit mit Partnern aus Wissenschaft und Praxis.

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