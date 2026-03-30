Bad Marienberger Geschichte Wie aus dem Volkshaus das Gesundheitsamt wurde Nadja Hoffmann-Heidrich 30.03.2026, 15:00 Uhr

i Bad Marienbergs Stadtarchivar Manfred Gross hat in alten Dokumenten nach Hinweisen auf die Geschichte des ehemaligen Volkshauses und heutigen Gesundheitsamtes (Nebenstelle) in der Triftstraße gesucht und dabei manch spannendes Detail gefunden. Röder-Moldenhauer

Der Westerwaldkreis hat angekündigt, die Nebenstelle des Gesundheitsamtes in Bad Marienberg zu schließen. Das Land als Eigentümerin des Gebäudes kann noch nichts zu dessen Zukunft sagen. Über die Vergangenheit gibt es aber viel zu erzählen.

Die Nebenstelle des Gesundheitsamtes in Bad Marienberg ist in einem geschichtsträchtigen Gebäude untergebracht. Die angekündigte Schließung der Einrichtung durch den Westerwaldkreis nimmt Manfred Gross, Archivar der Kneipp-Stadt, zum Anlass, einen Blick auf die bewegte Historie dieses Objektes zu werfen.







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