Wilderei im Westerwald Widerrechtlich Reh abgeschossen 17.11.2025, 17:00 Uhr

i Ein Reh ist von einem Wilderer getötet worden. Dabei handelte es sich um eine Ricke, die mindestens ein Kitz hatte. Symbolfoto: Hans-Peter Metternich. Hans-Peter Metternich

Ein bislang unbekannter Wilderer hat eine Ricke aus dem Revier Maxsain Süd getötet. Der Jagdaufseher spricht von einem brisanten Thema, denn bereits im Vorfeld gab es in den vergangenen Monaten mehrere Schüsse.

Ein Reh aus dem Jagdrevier Maxsain ist am Mittwochabend von einem Wilderer erlegt worden. Das berichtet Jagdaufseher Kai Hellmund, der auf diese Straftat aufmerksam machen will. Die Polizeidirektion Montabaur hat diesen Vorfall bestätigt. Die Ricke, die etwa drei bis vier Jahre alt war, sei mithilfe von Nachtsichttechnik erlegt worden.







