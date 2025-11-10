Bahnhof Montabaur Wichtiger ICE nach Frankfurt fällt für eine Woche aus 10.11.2025, 14:15 Uhr

i Auf der Strecke Köln-Frankfurt fällt der ICE 811 eine Woche lang aus. Stefan Sauer/dpa

Wichtige Nachricht für Bahnpendler aus dem Westerwald: Der ICE 811 nach Frankfurt fährt ab dem 17. November eine Woche lang nicht. Der Ausfall am vergangenen Freitag hatte aber andere Ursachen.

Der ICE 811 von Köln nach Frankfurt fällt nach Angaben der Bahn in der Woche vom 17. bis 21. November aus. Betroffen sind auch Pendler aus dem Westerwald, da der Zug normalerweise werktags um 6.36 Uhr in Montabaur hält. Für viele Arbeitnehmer, die ins Rhein-Main-Gebiet pendeln, ist er die wichtigste Verbindung.







