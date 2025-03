Dem Jahresprogramm der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Westerwaldkreis (WFG) sowie dem Wirtschaftsplan 2025 haben jetzt der Kreisausschuss und der Ausschuss für Verkehr und Wirtschaft einhellig zugestimmt. Als Dienstleister für die Westerwälder Wirtschaft hat die WFG zwei Kernaufgaben. Das ist zum einen, die bestmöglichen Rahmenbedingungen für Unternehmen zu schaffen, und zum anderen, ein aktives Standortmarketing zu betreiben.

Darüber hinaus leistet die WFG mit verschiedenen etablierten Veranstaltungsformaten eine rege Netzwerkarbeit, die sich auch im Jahresprogramm wiederfindet. Dazu gehört auch der mit mehreren Partnern, zu denen auch unsere Zeitung zählt, jährlich veranstaltete Westerwälder Wirtschaftsempfang. Er findet in diesem Jahr am Donnerstag, 5. Juni, in Westerburg-Sainscheid statt. Gastgeber ist das Familienunternehmen Jung Elektrotechnik.

Für große Herausforderungen lokale Lösungen suchen

Bei den Herausforderungen Bürokratie, Energie, Fachkräfte und Transformation ist der Einflussbereich der regionalen Ebene begrenzt, heißt es im Bericht, für den Geschäftsführerin Katharina Schlag verantwortlich zeichnet. Dennoch nehme die WFG die Anliegen der heimischen Unternehmen ernst und platziere sie an den relevanten Stellen. Insbesondere würden Stellschrauben gesucht, die vor Ort bewegt werden können, um pragmatische Lösungen zu finden. So soll Ende März das Kommunale Immobilienportal Westerwaldkreis in die Bewerbung gehen. Darin ist zum Beispiel ein Leerstandsmanager und -melder integriert.

Bewährte Veranstaltungsformate werden fortgesetzt

Für die Netzwerkarbeit werden etablierte Formate fortgesetzt. Neben dem Wirtschaftsempfang gehören dazu Veranstaltungen wie „Netzwerk-Lunch“ und „Frustkiller-Freitag“. Die Kampagne „Hände hoch fürs Handwerk“ feiert sogar zehnten Geburtstag. Auch „ABIn die Zukunft – Duales Studium und mehr“ wird fortgeführt.

Der Wirtschaftsplan der WFG verzeichnet auf der Ausgabenseite die Summe von 201.000 Euro. Dem stehen Einnahmen von nur gut 34.500 Euro gegenüber. Deshalb zahlt der Kreis einen Zuschuss von 166.500 Euro.