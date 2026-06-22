Die Feuerwehren haben am Freitag kaum Einsätze verzeichnet, berichtet Wehrleiter und Vize-BKI Jens Weinriefer. Wetterexperte Björn Goldhausen bestätigt, dass die Regenmengen punktuell mit 150 Liter je Quadratmeter in rund zwei Stunden „extrem“ waren.
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Es bleibt heiß – Gewitter sind in den nächsten Tagen im Westerwald aber eher nicht mehr zu erwarten, sagt der heimische Wetterexperte Björn Goldhausen. Das ist aus seiner Sicht Fluch und Segen zugleich: Die schwüle, drückende Hitze bleibt, wird sich zum Ende der Arbeitswoche noch steigern, aber Starkregen mit überfluteten Kellern und über die Ufer tretenden Bächen werde es voraussichtlich auch nicht geben.