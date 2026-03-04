Genusshandwerk im Westerwald Westwood Icecream: Eine Erfolgsstory aus Deesen Camilla Härtewig 04.03.2026, 11:00 Uhr

i Guido Schmitz ist Kopf und Herz von Westwood Icecream in Deesen. Er arbeitet gern mit regionalen Produkten, hier mit einem Saft der Privatkelterei Junge aus Altenkirchen. Camilla Härtewig

In Deesen fertigt Guido Schmitz im Hinterhaus seiner Manufaktur 73 Eissorten in Handarbeit. Er setzt konsequent auf natürliche Zutaten und regionale Partner. So entwickelte sich aus einer Idee eine erfolgreiche Manufaktur für Genuss.

. Im Hinterhaus eines unscheinbaren Anwesens in der Lindenbergstraße duftet es nach frischem Kaffee. An den Wänden reihen sich Gläser mit Krokant, Mohn, Pistazien und Schokoflocken, daneben lagert rohes Marzipan. Hier, im kleinen Dorf Deesen, liegt das Westerwälder Dorado für Eisfans: Westwood Icecream.







