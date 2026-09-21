Wird erstmals in der Region ein Wolf legal abgeschossen? Der Westerwaldkreis hat nach Nutztierrissen eine solche Maßnahme genehmigt, ohne öffentlich darüber zu informieren. Doch Naturschützer haben einen vorläufigen Stopp erwirkt.
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Weil er in den vergangenen fünf Monaten mindestens sechsmal im Westerwald Weidetiere gerissen und dabei zuletzt auch einen Zaun überwunden hat, der offiziell als „wolfssicher“ galt, soll der Wolfsrüde GW2478 abgeschossen werden. Eine entsprechende Genehmigung hat der Westerwaldkreis am 13.