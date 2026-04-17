Knapp 110 Millionen Euro Westerwaldkreis will Geld aus Sondervermögen verteilen Markus Müller 17.04.2026, 15:00 Uhr

i Jetzt schlägt die große Stunde für die Wäller Verbandsgemeinden: Der Kreistag beschließt über die Verteilung von knapp 110 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes und aus Landesgeldern. Sascha Ditscher

Der Bundestag hat 2025 die Einrichtung eines Sondervermögens „Infrastruktur und Klimaneutralität“ von 500 Milliarden Euro beschlossen. Über die Verteilung von 110 Millionen daraus an die Verbandsgemeinden entscheidet jetzt der Wäller Kreistag.

Die nächste Sitzung des Westerwälder Kreistages am Freitag, 17. April, ist schon fast historisch zu nennen. Immerhin geht es darin um die Verteilung von fast 110 Millionen Euro an die zehn Westerwälder Verbandsgemeinden. Sie kommen aus dem Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ in Höhe von 500 Milliarden Euro, dass der Bund 2025 aufgelegt hat.







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