Derzeit wird um die Fortführung des Privaten Gymnasiums Marienstatt durch eine Stiftung gerungen. Auch beim Evangelischen Gymnasium Bad Marienberg ist der Westerwaldkreis mit hohen Beträgen an der Finanzierung beteiligt.
Lesezeit 2 Minuten
Das 2005 gegründete Evangelische Gymnasium in Bad Marienberg wurde bis zum Schuljahr 2007/2008 zweizügig betrieben. Der Westerwaldkreis beteiligte sich dabei nicht an den laufenden Kosten der Einrichtung. Ab dem Sommer 2008 wurde das Gymnasium dreizügig betrieben.