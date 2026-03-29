Finanzhilfe für Gymnasien Westerwaldkreis unterstützt nicht nur Marienstatt Markus Müller 29.03.2026, 12:00 Uhr

i Der Westerwälder Kreisausschuss hat sich einstimmig für die weitere Finanzierung des Evangelischen Gymnasiums Bad Marienberg ausgesprochen. Markus Müller

Derzeit wird um die Fortführung des Privaten Gymnasiums Marienstatt durch eine Stiftung gerungen. Auch beim Evangelischen Gymnasium Bad Marienberg ist der Westerwaldkreis mit hohen Beträgen an der Finanzierung beteiligt.

Das 2005 gegründete Evangelische Gymnasium in Bad Marienberg wurde bis zum Schuljahr 2007/2008 zweizügig betrieben. Der Westerwaldkreis beteiligte sich dabei nicht an den laufenden Kosten der Einrichtung. Ab dem Sommer 2008 wurde das Gymnasium dreizügig betrieben.







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