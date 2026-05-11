Kreistag entscheidet einhellig Westerwaldkreis macht beim Gymnasium Marienstatt mit Markus Müller 11.05.2026, 18:00 Uhr

i Der Westerwälder Kreistag hat einstimmig beschlossen, dass sich der Kreis an einer Stiftung beteiligt, die künftig das Private Gymnasium Marienstatt betreiben will. Markus Müller

Die Zisterzienser in Marienstatt sind alleine nicht mehr in der Lage, das Private Gymnasium fortzuführen. Sie hatten sich auf die Suche nach Partnern gemacht und das Bistum Limburg und den Westerwaldkreis gefunden. Jetzt war der Kreistag gefragt.

Jetzt ist es amtlich: Nach ausführlichen Beratungen in den Ausschüssen des Westerwaldkreises hat der Kreistag einstimmig beschlossen, dass sich der Kreis an einer neuen Stiftung beteiligen wird, die den Betrieb des Privaten Gymnasiums Marienstatt übernimmt.







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