Blick in die Steuerstatistik Westerwaldkreis ist Hochburg der Einkommensmillionäre 07.11.2025, 17:00 Uhr

i Ein Einkommen in siebenstelliger Höhe? Diese Rechnung geht für so manchen im Westerwaldkreis auf. Das Statistische Landesamt zählte bei uns 102 Einkommensmillionäre im Jahr 2021. Patrick Pleul. Patrick Pleul/dpa

Ich wär’ so gerne Millionär, heißt es in einem Lied der Prinzen. Auch wenn die allermeisten von uns sehnsüchtig einstimmen würden – für den einen oder anderen Wäller ist die Liedzeile Wirklichkeit geworden. Eine interessante Statistik verrät es.

Ein jährliches Einkommen von einer Million Euro und mehr – wer würde da Nein sagen? Doch während das für den überwiegenden Teil der Bevölkerung Wunschvorstellung bleibt, gibt es gerade im Westerwaldkreis eine Reihe von Menschen, die diese Hürde mehr oder weniger locker überspringen.







