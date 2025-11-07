Westerwaldkreis ist Hochburg der Einkommensmillionäre

Ich wär’ so gerne Millionär, heißt es in einem Lied der Prinzen. Auch wenn die allermeisten von uns sehnsüchtig einstimmen würden – für den einen oder anderen Wäller ist die Liedzeile Wirklichkeit geworden. Eine interessante Statistik verrät es.
Ein jährliches Einkommen von einer Million Euro und mehr – wer würde da Nein sagen? Doch während das für den überwiegenden Teil der Bevölkerung Wunschvorstellung bleibt, gibt es gerade im Westerwaldkreis eine Reihe von Menschen, die diese Hürde mehr oder weniger locker überspringen.