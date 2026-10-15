Nach radikaler Streckenkürzung Westerwald-Verein richtet zwei neue Wanderwege ein Markus Müller 15.10.2026, 17:00 Uhr

i Nach dem Köppelturm auf der Montabaurer Höhe ist der neue Köppelweg des WWV benannt. Markus Müller

Ein Wanderweg von Stein-Neukirch bis Obernhof an der Lahn, ein Wanderweg von Montabaur-Bahnhof bis zur Fähre Ehrenbreitstein – das sind zwei Projekte, die der Westerwald-Verein – trotz personeller Probleme – auf den Weg gebracht hat.

Unter anderem der Mangel an Wegewarten, aber auch veränderte Nutzungsgewohnheiten haben den Westerwald-Verein (WWV) gezwungen, die Betreuung praktisch aller seiner früheren Hauptwanderwege, die von Nord nach Süd beziehungsweise von West nach Ost durch die Region führen, aufzugeben.







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