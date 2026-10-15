Nach radikaler Streckenkürzung
Westerwald-Verein richtet zwei neue Wanderwege ein
Nach dem Köppelturm auf der Montabaurer Höhe ist der neue Köppelweg des WWV benannt.
Nach dem Köppelturm auf der Montabaurer Höhe ist der neue Köppelweg des WWV benannt.
Markus Müller

Ein Wanderweg von Stein-Neukirch bis Obernhof an der Lahn, ein Wanderweg von Montabaur-Bahnhof bis zur Fähre Ehrenbreitstein – das sind zwei Projekte, die der Westerwald-Verein – trotz personeller Probleme – auf den Weg gebracht hat.

Lesezeit 2 Minuten
Unter anderem der Mangel an Wegewarten, aber auch veränderte Nutzungsgewohnheiten haben den Westerwald-Verein (WWV) gezwungen, die Betreuung praktisch aller seiner früheren Hauptwanderwege, die von Nord nach Süd beziehungsweise von West nach Ost durch die Region führen, aufzugeben.
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