Martin Rudolph ist kürzlich im Alter von 68 Jahren verstorben. Das Westerburger Land hat dem früheren Leiter des Stöffel-Parks viel zu verdanken. Wie der Westerwälder die Entwicklung des Tourismus gefördert hat.
Martin Rudolph ist am 29. September im Alter von 68 Jahren verstorben. Mit ihm verliert die Region einen Menschen, der sich als ehemaliger Leiter des Stöffel-Parks und der Tourist-Information Wäller Land große Verdienste erworben hat.Er war verheiratet, Vater zweier Kinder und stolzer Opa eines Enkels.