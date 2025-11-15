Westerwald: November 2000 mit besonderen Momenten

Im November 2000 wurde zum ersten Mal mit Marie-Luise Kießling eine Frau Vorsitzende der Dekanatssynode der evangelischen Kirche. Auch der Verkehr, eine Friedhofshalle und die Ehrung eines Bürgers bestimmten den November vor 25 Jahren.
1In Nister ist für den letzten Abschied ein würdiger Ort geschaffen worden. Jetzt wird am 2. November die erweiterte Friedhofshalle eingeweiht. Es kommt einem göttlichen Fingerzeig nahe: Pünktlich zur Einweihung erstrahlt die Sonne, die so zu sagen eine gewisse Ausdruckskraft besitzt.