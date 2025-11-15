Im Archiv geblättert Westerwald: November 2000 mit besonderen Momenten Hans-Peter Metternich 15.11.2025, 12:00 Uhr

i Marie-Luise Kießling ist die neue Vorsitzende des Dekanats Selters. Ihr gratulieren Dekan Karl-Heinz schell (links) und der ehemalige Präses Kurt Rüb. Mirco Moskopp

Im November 2000 wurde zum ersten Mal mit Marie-Luise Kießling eine Frau Vorsitzende der Dekanatssynode der evangelischen Kirche. Auch der Verkehr, eine Friedhofshalle und die Ehrung eines Bürgers bestimmten den November vor 25 Jahren.

1 In Nister ist für den letzten Abschied ein würdiger Ort geschaffen worden. Jetzt wird am 2. November die erweiterte Friedhofshalle eingeweiht. Es kommt einem göttlichen Fingerzeig nahe: Pünktlich zur Einweihung erstrahlt die Sonne, die so zu sagen eine gewisse Ausdruckskraft besitzt.







