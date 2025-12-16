Kosten für Bürger steigen Westerwald-Kreistag beschließt höhere Müllgebühren Markus Eschenauer 16.12.2025, 18:00 Uhr

i Die Müllgebühren im Westerwald werden für 2026 steigen. Das hat der Kreistag in seiner jüngsten und letzten Sitzung des Jahres beschlossen. Markus Eschenauer

Kosten steigen in nahezu allen Bereichen. Davon bleiben auch die Müllgebühren im Westerwaldkreis nicht verschont. Trotzdem ist die Lage im Vergleich zu anderer Stelle noch gut.

Jetzt ist es amtlich: Die Menschen im Westerwaldkreis müssen sich auf höhere Müllgebühren einstellen. Nach eindeutigen Signalen aus den Ausschüssen, hat auch der Kreistag in der letzten Sitzung des Jahres grünes Licht für die Anhebung gegeben.Ein Blick auf einige konkrete Kosten: Zahlte ein Haushalt mit fünf oder mehr Personen bislang 271,30 Euro, sind von 2026 an 286,90 Euro fällig – also 15,60 Euro mehr.







