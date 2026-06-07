Wie entwickeln sich – losgelöst von Zu- oder Abwanderung – die Bevölkerungszahlen im Westerwaldkreis? Antwort auf diese Frage gibt das Statistische Landesamt in Bad Ems, das jetzt die Daten für das Jahr 2025 vorgelegt hat.
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Rheinland-Pfalz meldet 2025 das höchste Geburtendefizit seit der Landesgründung. So verzeichnet das Statistische Landesamt im vergangenen Jahr 32.346 Babys, die bei uns zur Welt gekommen sind – 1260 weniger als noch 2024. Zu dieser negativen Entwicklung trägt der Westerwaldkreis nicht bei.