Bevölkerungszahlen im Kreis
Westerwald hat 2025 „biologisch“ 823 Menschen verloren
Im Westerwaldkreis sind im Jahr 2025 mehr Kinder zur Welt gekommen als noch im Vorjahr. Damit trotzen die Wäller dem rheinland-p
Im Westerwaldkreis sind im Jahr 2025 mehr Kinder zur Welt gekommen als noch im Vorjahr. Damit trotzen die Wäller dem rheinland-pfälzischen Trend.
Jens Kalaene. picture alliance / dpa

Wie entwickeln sich – losgelöst von Zu- oder Abwanderung – die Bevölkerungszahlen im Westerwaldkreis? Antwort auf diese Frage gibt das Statistische Landesamt in Bad Ems, das jetzt die Daten für das Jahr 2025 vorgelegt hat.

Lesezeit 3 Minuten
Rheinland-Pfalz meldet 2025 das höchste Geburtendefizit seit der Landesgründung. So verzeichnet das Statistische Landesamt im vergangenen Jahr 32.346 Babys, die bei uns zur Welt gekommen sind – 1260 weniger als noch 2024. Zu dieser negativen Entwicklung trägt der Westerwaldkreis nicht bei.

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