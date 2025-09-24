Forderungen des Verbands Westerwald fahrradfreundlich? So kann es besser werden 24.09.2025, 18:00 Uhr

i Mit dem Fahrrad durch den Westerwald zu fahren, ist zwar schön, hat aber auch seine Tücken. So bemängelt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club beispielsweise, dass Auf- und Ableitungen von Radwegen auf Straßen besser sein könnten. Markus Eschenauer

Deutliche Worte findet der Kreisverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs zur Situation für Radler im Westerwald. Doch was könnte getan werden, um die Lage zu verbessern?

Der Westerwald sei nicht fahrradfreundlich. Das erklärt der Kreisverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) gegenüber unserer Zeitung. Insbesondere kritisiert die Interessenvertretung die Situation beim Bau von alltagstauglichen Radwegen. Aussagen wie „zu viele bürokratische Hürden und Vorschriften“ oder „endlose Planungsverfahren“ fallen.







