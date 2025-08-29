Tresore und Banken gehören von Natur aus zusammen. Doch in der Westerwald Bank in Hachenburg gibt es jetzt ganz besondere Tresore zu bestaunen – und Besucher können sogar unter Anleitung versuchen, einen davon zu „knacken“.

Eine solche Filmszene kennt wohl fast jeder: Ein raffinierter Gangster hockt mit einem Stethoskop vor einem Safe mit Zahlenschloss und versucht, diesen zu knacken. Ähnlich durften sich jetzt einige Personen in der Westerwald Bank in Hachenburg fühlen, auch wenn sie statt des Stethoskops mehrere schwere Eisenschlüssel und eine Art Dietrich in der Hand hatten. Doch keine Sorge: Hierbei handelte es sich keineswegs um Verbrecher, sondern um geladene Gäste einer Ausstellungseröffnung zum Thema „Historische Tresore – Meisterhaft. Sicher. Europäische Möbeltresore“, die noch bis 23. September im Foyer der Bankfiliale zu sehen ist.

Wie sicher diese gepanzerten Exponate (allesamt Unikate) aus dem 18. und 19. Jahrhundert sind, durften die Besucher an dem aufwendigen Nietentresor AT 155 Empire (Gesamtgewicht: circa 130 Kilogramm) mit detailverliebten Ornamenten aus Norditalien (Piemont) selbst ausprobieren. Das gute Stück ist nicht nur hübsch anzusehen, sondern in ihm steckt auch ein ausgeklügeltes Schließsystem, zu dem drei Hohlschlüssel sowie ein Hilfsschlüssel gehören und das ehedem nach einem Sechs- bis Acht-Augen-Prinzip verwaltet wurde – für Standards um das Jahr 1780 die höchste Sicherheitsstufe.

i Gleich mehrere Schlüssel sind notwendig, um einen Tresor in der Ausstellung zu öffnen. Bei allen gezeigten Tresoren galt und gilt das Mehr-Augen-Prinzip. Röder-Moldenhauer

Tatsächlich erinnert der Tresor, der ursprünglich im Privathaushalt einer vermögenden Familie gestanden haben muss, von außen an ein Zauberer-Utensil: Zu öffnen ist er zwar nicht mit einem magischen Spruch, wohl aber nur über versteckte Schlösser, Klappen und Scharniere. Diese in der aufwendigen Front-Ornamentik zu finden, ist gar nicht so leicht wie Lorenz Candrix, Geschäftsstellenleiter der Westerwald Bank in Hachenburg, den sichtlich verblüfften Besuchern präsentierte. Und selbst wenn eine Klappe aufgesprungen und ein Schloss zum Vorschein gekommen ist, reicht es nicht, einen der Schlüssel einfach hineinzuschieben und zu drehen, sondern es kommt auf exakte Winkel, Spürsinn sowie ganz viel Gefühl an.

Dieser Nietentresor, dessen Schlüssel während der Zeit in Hachenburg im Safe der Westerwald Bank aufbewahrt werden, ist das einzige Exponat der Ausstellung, das überhaupt noch zu öffnen ist. Von allen anderen Objekten sind im Laufe der Zeit die Beschreibungen und die Schlüssel verloren gegangen. Und selbst unter Zuhilfenahme modernster Technik ist es nach Auskunft von Lorenz Candrix bislang nicht gelungen, hinter die Geheimnisse dieser opulenten Möbelstücke, in denen vermögende Bürger früher Geld, Gold, wichtige Dokumente, Schmuck und andere Wertsachen aufbewahrten, zu kommen. Auch mit 3D-Druckern sei es nicht möglich, die passenden Schlüssel zu kopieren, sodass sich die Tresore, die allesamt aus dem privaten Tresormuseum in Laupheim (bei Ulm) stammen und von dem Unternehmen Pro Aurum für die Schau zur Verfügung gestellt werden, höchstens unter Inkaufnahme grober Beschädigungen öffnen ließen. Und selbst mit Schlüsseln, aber ohne Anleitung wäre ein ordnungsgemäßes Knacken kaum realistisch.

i Die in Hachenburg gezeigten Möbel- und Standtresore aus dem privaten Tresormuseum in Laupheim (bei Ulm) weisen reichhaltige wie kunstvolle Verzierungen und Ornamente auf und sind wahre Hingucker. Die Tresore haben bei ihrer Herstellung im 18. oder 19. Jahrhundert durchschnittlich umgerecht circa 180.000 Euro gekostet. Röder-Moldenhauer

Für die Westerwald Bank ist die Ausstellung aber noch mehr als eine spannende, kulturhistorische Präsentation: Sie möchte die Schau zur finanziellen Bildung insbesondere von Schülern nutzen, weshalb auch einige Schulleiter an der Vernissage teilnahmen. Der Wissenstransfer, ausgehend von den Tresoren, biete sich an, erläutert Candrix. Deshalb werden die Exponate unter anderem um Aufsteller zur Geschichte des Goldes ergänzt. Für Schulklassen und Vereinsgruppen wird darüber hinaus ein Wettbewerb angeboten, bei dem als erster Preis ein Geldgewinn im Tageswert einer halben Unze Gold (aktueller Wert: rund 1500 Euro) winkt.

Im Besuchszeitraum für die genannten Zielgruppen vom 8. bis 12. September warten Spiel, Spaß und Teamgeist sowie Einblicke in die Tresorwelt und das goldene Finanzwissen auf die Teilnehmer. Erste Hinweise auf das zu lösende Rätsel gibt es am 5. September. „Ich denke, wir sind die einzige Bank, die so etwas macht“, so Stephan Zorn, Marktbereichsleiter der Westerwald Bank.

i Dieser Stahltresor mit kunstvoller Jugendstilmalerei aus Portugal (Baujahr circa 1880) ist über einen dreifach einstellbaren Buchstabencode gesichert. Röder-Moldenhauer

Hier kann man sich für Führungen anmelden

i Mit der Ausstellung historischer Tresore im Schalterraum der Westerwald Bank in Hachenburg geht ein Wissenstransfer zum Thema Geld und Gold in der heutigen Zeit einher. Röder-Moldenhauer

Schulklassen und Vereinsmannschaften, die an dem Rätsel-Wettbewerb im Rahmen der Tresor-Ausstellung der Westerwald Bank in Hachenburg teilnehmen möchten, können sich für weitere Informationen und für die Anmeldung zum rund zweistündigen Besuch (vor- oder nachmittags) an Geschäftsstellenleiter Lorenz Candrix (Telefon: 02662/9610) wenden. Bei hoher Nachfrage gibt’s eine Warteliste.

Auch alle anderen Gruppen sind zu Führungen durch die Tresorausstellung willkommen – bitte jeweils nach vorheriger Terminabsprache. Diese kann auch über die Homepage der Bank unter www.westerwaldbank.de/meine-bank/unsere-veranstaltungen.html erfolgen. nh