Vorstellung der Bilanz Westerwald Bank auch in schwierigen Zeiten zufrieden Sonja Roos 13.03.2026, 18:00 Uhr

i Markus Kurtseifer, Ralf Kölbach und Andreas Tillmanns (von links) zeigten sich zufrieden mit der Bilanz der Westerwald Bank. Röder-Moldenhauer

Die Westerwald Bank zeigt sich zufrieden mit den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2025 – und das trotz anhaltender Krisen und wirtschaftlicher Stagnation im Land.

Die Zeiten sind gerade, wie sie sind – nicht einfach. Kriege, Inflation, Verunsicherung beim Verbraucher, private und geschäftliche Insolvenzen, Konsumrückgang, steigende Arbeitslosenquoten. In dieser Gemengelage zuversichtlich zu bleiben, ist schon eine Kunst, besonders, weil der Krieg am persischen Golf eine unberechenbare Größe in all dem darstellt.







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