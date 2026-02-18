Toiletten und Tiefgarage
Westerwald-Arkaden haben mit Vandalismus zu kämpfen
Im Einkaufszentrum Westerwald-Arkaden in Höhr-Grenzhausen kommt es immer wieder zu Vandalismus-Schäden.
Birgit Piehler

Verstopfte Toiletten, aufgebrochene Türen, Graffiti an den Wänden: In den Westerwald-Arkaden in Höhr-Grenzhausen kommt es immer wieder zu Vandalismus-Schäden. Selbst ein Sicherheitsdienst kann das nicht vollständig verhindern.

Lesezeit 1 Minute
Die Schäden an den Toilettenanlagen der Westerwald-Arkaden in Höhr-Grenzhausen sind auf Vandalismus zurückzuführen. Darauf weist die Pressestelle des Betreibers Gform aus Berlin hin, nachdem es Beschwerden über geschlossene Sanitäreinrichtungen und ein fehlendes Türschloss gab.

