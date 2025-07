Es dürfte ein herzlicher Empfang werden am kommenden Montag für Monika Runkel in Hachenburg. Dann kehrt die Westerwälderin aus Berlin an ihren Arbeitsplatz im Forstamt sowie dem angeschlossenen Waldbildungszentrum zurück – als frisch ausgezeichnete Försterin des Jahres. Am Donnerstagabend ist sie in der Hauptstadt mit dem Deutschen Waldpreis 2025 ausgezeichnet worden.

Landwirtschaftsminister dankt Preisträgern

Die Preisverleihung fand im Kaisersaal der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin statt, wie das Onlineportal forstpraxis.de, das den Preis auslobt, in einer Pressemitteilung berichtet. Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer, Schirmherr des Preises, bedankte sich bei den Preisträgern, neben Runkel Waldbesitzer Torsten Dörmbach (Nordrhein-Westfalen) und Forstunternehmer Remig Albrecht (Baden-Württemberg), für ihr großes Engagement für den Wald. „Der Wald ist unser unverzichtbarer Klimaschützer, er ist Rohstofflieferant und Erholungsraum zugleich. Der Deutsche Waldpreis rückt die Menschen in den Fokus, die mit Leidenschaft, Verantwortung und Weitblick für den Erhalt unserer Wälder arbeiten. Ihr Engagement ist heute wichtiger denn je und verdient höchste Anerkennung.“

i Den Deutschen Waldpreis durfte Monika Runkel (Mitte) in Berlin entgegennehmen. DLV/Julia Merkel. dlv/Julia Merkel

Monika Runkel leitet das Forstamt und Waldbildungszentrum Hachenburg. Mit Engagement führt sie 55 Mitarbeiter und setzt sich für ökologische Wiederbewaldung, wasserfreundliche Waldwirtschaft und die Bildung für nachhaltige (Wald-)Entwicklung ein. Besonders wichtig ist ihr, dass auch die Aus- und Weiterbildung von Forstleuten stärker in den Blick genommen wird. „Wenn sich alles verändert, müssen auch wir uns verändern. Wir nehmen die Herausforderung an und gehen trotz Klimakatastrophe ermutigt in die Zukunft“, wird sie in der Pressemitteilung zitiert.

„Ihr herausragendes Engagement für ökologische Wiederbewaldung, eine wasserfreundliche Waldwirtschaft und die zukunftsorientierte Forstbildung wurde heute hochverdient gewürdigt.“

Landtagsabgeordneter Hendrik Hering gratuliert Monika Runkel.

Hoch erfreut über die Auszeichnung für seine Chefin zeigt sich stellvertretend für die Belegschaft von Forstamt und Waldbildungszentrum der stellvertretende Forstamtsleiter Johannes Wagner. „Es war für uns eine Überraschung“, versichert er im Gespräch mit unserer Zeitung. Gemeinsam mit Monika Runkel waren noch zwei weitere Förster in der Endausscheidung um den Waldpreis gewesen. Gelegenheit, persönlich zu gratulieren, habe er noch nicht gehabt, so Wagner. „Das holen wir am Montag nach.“ Eine größere Feier lasse der eng getaktete Zeitplan aber vorerst nicht zu.

Eine weitere Gratulation erreicht die Preisträgerin über eine Pressemitteilung des Landtagsabgeordneten Hendrik Hering. „Herzlichen Glückwunsch, liebe Monika Runkel! Ihr herausragendes Engagement fürökologische Wiederbewaldung, eine wasserfreundliche Waldwirtschaft und diezukunftsorientierte Forstbildung wurde heute hochverdient gewürdigt“, soder Politiker. „Sie haben gezeigt, wie Fachkompetenz, Empathie und klare Haltung denWald als Lebensgrundlage stärken. Dieser Preis ist ein Gewinn für denWesterwald und das ganze Land – Ihr Weg ist deshalb ein Vorbild für den Umgangmit den Herausforderungen des Klimawandels.“

Über den Deutschen Waldpreis

Mit dem Deutschen Waldpreis ehrt das Forstportal forstpraxis.de, ein Medium des Deutschen Landwirtschaftsverlags, Menschen, die sich in besonderer Weise für die Forstbranche starkmachen. Mit der Auszeichnung, die mit Unterstützung von Wirtschaft und Verbänden vergeben wird, sollen Forstleute motiviert werden, erfolgreich eingeschlagene Wege weiterzugehen, neue Ideen zu entwickeln und ihre Aktivitäten innerhalb der Branche, aber auch in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Pro Kategorie ist der Preis mit 1000 Euro dotiert.