Serien-Premiere in Hachenburg
Westerwälderin entführt in mystische Welt der Vampire
Schauspielerin Helena Steiger in einer Szene, in der sie ihre Zähne zeigt. Für den nötigen Biss wurden diese ihr – ebenso wie b
Schauspielerin Helena Steiger in einer Szene, in der sie ihre Zähne zeigt. Für den nötigen Biss wurden diese ihr – ebenso wie bei ihren Schauspielkollegen – eigens von einer medizinischen Fachkraft eingesetzt.
Thomas Hoffmann

Diese Premiere einer Mikro-Serie im Hachenburger Cinexx demonstriert auch die Vielfalt des Westerwalds. Schauspielerin Helena Steiger und ihre Mitstreiter haben eine Produktion verwirklicht, hinter der sich mehr als eine Vampir-Geschichte verbirgt. 

Lesezeit 3 Minuten
Es gibt Vampire im Westerwald. Einige Vertreter dieser legendären Geschöpfe wurden jedenfalls am Samstagmorgen im Hachenburger Cinexx auf der großen Leinwand gesichtet. Zuvor fand im Foyer ein Empfang statt, während dem die Westerwälder Schauspielerin Helena Steiger ihr neuestes Projekt vorstellte.
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