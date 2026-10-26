Diese Premiere einer Mikro-Serie im Hachenburger Cinexx demonstriert auch die Vielfalt des Westerwalds. Schauspielerin Helena Steiger und ihre Mitstreiter haben eine Produktion verwirklicht, hinter der sich mehr als eine Vampir-Geschichte verbirgt.
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Es gibt Vampire im Westerwald. Einige Vertreter dieser legendären Geschöpfe wurden jedenfalls am Samstagmorgen im Hachenburger Cinexx auf der großen Leinwand gesichtet. Zuvor fand im Foyer ein Empfang statt, während dem die Westerwälder Schauspielerin Helena Steiger ihr neuestes Projekt vorstellte.