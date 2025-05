Westerwälder Zeitung zurück in Montabaur

Die Westerwälder Zeitung ist zurück in Montabaur. Auf den Umzug an den Konrad-Adenauer-Platz im Herzen der Kreisstadt haben Redaktion und RZ-Media gemeinsam mit zahlreichen Gästen angestoßen.

„Das ist ein guter Anlass, um Kontakte zu pflegen, zu netzwerken und zum persönlichen Austausch“, sagte Markus Eschenauer, Leiter des Redaktionsverbunds Westerwald und damit zuständig für den Westerwaldkreis und den Kreis Altenkirchen in seiner Begrüßung und betonte: „Die Nähe zu den Akteuren aller Bereiche zu pflegen und wertzuschätzen, selbst für die Menschen ansprechbar zu sein, das sind uns wichtige Anliegen.

„Die Redaktion gehört genau hier hin.“

Lars Hennemann, Chefredaktion der Rhein-Zeitung beim Empfang auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Montabaur

Dazu bot der Empfang in Montabaur am Freitagmittag eine gute Gelegenheit. Gäste aus den Bereichen Wirtschaft, Politik, Sport oder Kultur kamen bei bestem Sonnenwetter miteinander ins Gespräch. Dieses verbindende Element müsse Lokalzeitung auch sein, sagte Chefredakteur Lars Hennemann. „Die Redaktion gehört genau hier hin.“ Wie die übrigen Kolleginnen und Kollegen stand auch er für Fragen und Anregungen bereit.

i RZ-Chefredakteur Lars Hennemann (rechts) mit Redaktionsleiter Markus Eschenauer. Olaf Nitz/Nitz Fotografie

Hennemannn verwies in seiner Rede zudem auf die große Bedeutung von unabhängigen Medien, die lebenswichtig für die Demokratie seien. Wie es anders gehe, sehe man gerade in den Vereinigten Staaten, mahnt der RZ-Chefredakteur. Um dem entgegenzuwirken, brauche es unter anderem einen lebendigen gesellschaftlichen Diskurs. Mit ihrer Präsenz in Montabaur sei die Westerwälder Zeitung Teil dieses Prozesses.

Auf dem Trockenen sitzen, mussten die Gäste ebenfalls nicht: Leckeres Essen servierte das Montabaurer Restaurant Wolke 8, und die Getränke spendierte die Hachenburger Brauerei.

Die neue Anschrift der Redaktion lautet: Konrad-Adenauer-Platz 3, 56410 Montabaur. Die E-Mail-Adresse lautet nach wie vor montabaur@rhein-zeitung.net und die einzelnen Redakteure bleiben unter ihren bisherigen Kontaktdaten erreichbar.