Wieder Nachwuchs nachgewiesen
Westerwälder Wolfsrudel halten ihre Gebiete besetzt
Das Monitoring hat neue Erkenntnisse über die Westerwälder Wolfspopulation gebracht. (Symbolbild)
Das Monitoring hat neue Erkenntnisse über die Westerwälder Wolfspopulation gebracht. (Symbolbild)
Julian Stratenschulte. picture alliance/dpa

Nach dem Ausfall von Elterntieren schien die Zukunft zweier Rudel im Westerwald eine Zeit lang fraglich. Doch nun zeigt das Monitoring: Neben der Leuscheid sind auch südlich von Hachenburg weiter Wölfe aktiv und vermehren sich.

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Wie entwickelt sich die Population in den Westerwälder Wolfsgebieten? Diese Frage stellte sich Beobachtern im Frühjahr dringlich, nachdem sich in zwei Rudelterritorien Verschiebungen zeigten. Beim Rudel Leuscheid ist nach dem Tod der Fähe GW1999 der Leitwolf GW1896 offenbar dauerhaft in Richtung Sauerland abgewandert.
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