Nachfolge Achim Schwickerts Westerwälder wählen neuen Landrat am 16. August Katrin Maue-Klaeser 27.05.2026, 15:00 Uhr

i Die dritte Amtszeit Achim Schwickerts als Landrat des Westerwaldkreises begann am 11. Oktober 2025. Erste Kreisbeigeordnete Gabi Wieland ernannte ihn - jetzt vertritt sie den neu ernannten Innenminister des Landes bis zur Neuwahl des Landrats am 16. August. Markus Eschenauer

Die Nachfolge für den neuen Innenminister Achim Schwickert muss binnen drei Monaten geregelt sein – sollte eine Stichwahl zum Landrat nötig werden, ist deren Termin der 30. August. Das bedeutet Zeitdruck für Bewerber und Verwaltung.

Der „Wunschtermin“ der Westerwälder Kreisgremien und -verwaltung für die Neuwahl des Landrats ist von der ADD bestätigt worden: Am Sonntag, 16. August, werden die Wahlberechtigten im Westerwaldkreis an die Urne gebeten, um eine neue Landrätin oder einen neuen Landrat zu bestimmen.







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