Die Nachfolge für den neuen Innenminister Achim Schwickert muss binnen drei Monaten geregelt sein – sollte eine Stichwahl zum Landrat nötig werden, ist deren Termin der 30. August. Das bedeutet Zeitdruck für Bewerber und Verwaltung.
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Der „Wunschtermin“ der Westerwälder Kreisgremien und -verwaltung für die Neuwahl des Landrats ist von der ADD bestätigt worden: Am Sonntag, 16. August, werden die Wahlberechtigten im Westerwaldkreis an die Urne gebeten, um eine neue Landrätin oder einen neuen Landrat zu bestimmen.