Westerwälder Verein hilft seit Jahrzehnten weltweit 

Notlagen lindern, Perspektiven eröffnen. Diese Ziele verfolgt seit mehr als einem halben Jahrhundert ein Verein aus dem Westerwald, der sich für die Menschen in armen Ländern engagiert.
Seit 60 Jahren unterstützt der Verein „Gerechtigkeit den Menschen – Brücken in die Welt“ (GdM) Menschen in Not in den ärmsten Ländern der Welt. Pfarrer Heinz-Walter Barthenheier hat vor sechs Jahrzehnten eine Hilfsaktion gestartet, die bis heute mit nahezu fünf Millionen Euro unendliche Hilfe geleistet hat.