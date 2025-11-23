Globales Engagement Westerwälder Verein hilft seit Jahrzehnten weltweit Hans-Peter Metternich 23.11.2025, 11:04 Uhr

i Die „ Motoren“ des Vereines "Gerechtigkeit den Menschen – Brücken in die Welt": Der Vorsitzende Pfarrer Heinz Walter Barthenheier und seine Stellvertreterin Theresia Schmidt. Hans-Peter Metternich

Notlagen lindern, Perspektiven eröffnen. Diese Ziele verfolgt seit mehr als einem halben Jahrhundert ein Verein aus dem Westerwald, der sich für die Menschen in armen Ländern engagiert.

Seit 60 Jahren unterstützt der Verein „Gerechtigkeit den Menschen – Brücken in die Welt“ (GdM) Menschen in Not in den ärmsten Ländern der Welt. Pfarrer Heinz-Walter Barthenheier hat vor sechs Jahrzehnten eine Hilfsaktion gestartet, die bis heute mit nahezu fünf Millionen Euro unendliche Hilfe geleistet hat.







