Rund 5 Millionen Euro Westerwälder Verein „GdM“ hilft seit 60 Jahren weltweit Hans-Peter Metternich 26.11.2025, 13:45 Uhr

i Die „ Motoren“ des Vereines "Gerechtigkeit den Menschen – Brücken in die Welt": Der Vorsitzende Pfarrer Heinz Walter Barthenheier und seine Stellvertreterin Theresia Schmidt. Hans-Peter Metternich

Mit klarem Fokus auf Nothilfe und nachhaltige Perspektiven setzt sich ein Verein aus dem Westerwald seit mehr als einem halben Jahrhundert für Menschen in armen Ländern ein. Wie die Unterstützung konkret aussieht und was die Motivation antreibt.

Seit 60 Jahren unterstützt der Verein „Gerechtigkeit den Menschen – Brücken in die Welt“ (GdM) Menschen in Not in den ärmsten Ländern der Welt. Pfarrer Heinz-Walter Barthenheier hat vor sechs Jahrzehnten eine Hilfsaktion gestartet, die bis heute mit nahezu fünf Millionen Euro unendliche Hilfe geleistet hat.







