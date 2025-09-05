Das Thema Post und die Zustellung beschäftigt die Menschen im Westerwald vielerorts. Insbesondere dann, wenn wichtige Pakete und Briefe tage- oder sogar wochenlang auf sich warten lassen, hört das Verständnis auf.

Welche Erfahrungen machen die Menschen im Westerwald mit der Post? Diese Frage haben wir kürzlich im Zuge unserer Berichterstattung gestellt. Einige Leser haben uns geantwortet und die Zustellung zum Teil heftig kritisiert. Aber es gab auch positive Aussagen.

„Es ist haarsträubend und sehr ärgerlich, was die Post uns zumutet“, schreibt eine Frau aus Salz. Es vergehe kein Tag ohne Ärger. „Wir können uns an Zeiten erinnern, wo es möglich war, dass die Post rechtzeitig eintraf.“

Insbesondere bei wichtigen Sendungen ist die Toleranzschwelle verständlicherweise niedrig. „Ich wartete auf ein wichtiges Rezept, das auf den letzten Drücker ankam“, nennt die Post-Kundin ein Beispiel. Aktuell warte sie seit Tagen auf einen wichtigen Lieferschein.

„Mir ist bewusst, dass Briefe nicht mehr täglich zugestellt werden, aber eine Laufzeit von 14 Tagen und mehr ist ein untragbarer Zustand.“

Eine Postkundin aus Bilkheim gegenüber unserer Zeitung

Eine Frau aus Bilkheim berichtet von einer regelrechten Odyssee, um bereits versandte Lieferungen zu erhalten. In diesem Fall habe es sich um mehrere Briefe von Versicherung, Rententräger und Ähnliches gehandelt. Auch ein Arztbefund stand auf der „Warteliste“ der Bilkheimerin. Kundenservice, Bundesnetzagentur, etliche Anrufe und Schreiben sowie ein persönlicher Besuch bei der Montabaurer Filiale blieben erfolglos.

Irgendwann war die Post dann plötzlich da. Das Datum hat die Frau noch genau präsent: Es war der 18. August 2025. „In meinem Briefkasten befanden sich zwölf Briefe, datiert vom 16. Juli bis 9. August 2025.“

Die Post kommt nicht mehr jeden Tag. Warum das so ist, hatte ein Vertreter des Unternehmens jüngst im Gespräch mit und auf Initiative der CDU-Landtagsabgeordneten Jenny Groß erläutert. In einer anschließenden Pressemitteilung hieß es: Das neue Postgesetz räume den Zustellern künftig mehr Flexibilität ein. Es enthält die Mindestvorgabe, dass 95 Prozent der Standardbriefe am dritten und 99 Prozent am vierten – auf den Einlieferungstag folgenden – Werktag zugestellt werden müssen. „Damit dürfen Standardbriefe seitdem länger als bisher unterwegs sein“, lautete die Aussage. Sendungsmengen könnten so zwar gebündelt werden, aber in manchen Dörfern wird nicht mehr jeden Tag Post zugestellt.

Verständnis für notwendige Veränderungen in den Abläufen der Post bringen die Westerwälder zwar durchaus auf, aber nicht unbegrenzt. „Mir ist bewusst, dass Briefe nicht mehr täglich zugestellt werden, aber eine Laufzeit von 14 Tagen und mehr ist ein untragbarer Zustand – zumal es ja auch mal Post sein kann, bei der Fristen einzuhalten sind beziehungsweise die dringend benötigt wird. Dann fallen wir hier in Bilkheim wohl unter die 1 Prozent Frist, wonach wir unsere Post nicht am vierten – auf den Einlieferungstag folgenden – Werktag erhalten“, schreibt die Leserin aus der Verbandsgemeinde Wallmerod an unsere Zeitung.

Der Kicker sollte auf jeden Fall pünktlich kommen

„Teilweise erhalten wir nur einmal wöchentlich die Post zugestellt. Briefe, Reklame, Werbung und so weiter werden dann in den Briefkasten hineingepresst, weil alles auf einen Tag zugestellt wird“, ist aus Steinefrenz zu hören. Die Briefe oder Postsendungen seien dadurch häufig beschädigt oder angerissen. Generell hätten Briefe Laufzeiten von 14 Tagen oder länger. „So kann und darf es nicht weiter gehen!“, lautet die klare Ansage aus dem rund 745-Einwohner-Ort in der VG Wallmerod an die Adresse der Post.

Positive Erfahrungen mit der Postzustellung hat hingegen ein Leser aus Mündersbach gemacht, wie er in einer E-Mail an die Redaktion erklärt. „Ich denke, es muss nicht jeden Tag was im Briefkasten sein“, so seine Bewertung.

Allerdings gibt der Mann auch zu, dass nicht jede Zustellung gleich zu bewerten ist. Kritisch werde es bei der Zustellung von Zeitschriften. „Wenn ich den Montag-Kicker erst am Dienstag oder den Donnerstag-Kicker erst am Freitag bekomme, dann ist das suboptimal. Hier sollte dann der Tag schon eingehalten werden“, so der Mündersbacher abschließend.