Vater-Sohn-Duo gründete Arcta Westerwälder stellen Dachzelte für jedes Auto her Hans-Peter Metternich 07.10.2025, 12:00 Uhr

i Das Vater-Sohn-Duo Stefan (rechts) und Lukas Selbach. Beide haben gemeinsam vor fünf Jahren die Firma „Arcta-Dachzelte“ in Staudt gegründet. Hans-Peter Metternich

Erfolgreiches Vater-Sohn-Duo: Stefan und Lukas Selbach haben vor fünf Jahren die Firma „Arcta-Dachzelte“ in Staudt gegründet und sich so einen Traum verwirklicht. Hintergrund der Erfolgsgeschichte: Natur und Freiheit für alle erlebbar machen.

Der Begriff „Arcta“ ist wohl vielen Zeitgenossen eher unbekannt. Leidenschaftliche Camping-Urlauber kommen da aber leicht ins Schwärmen. Hinter dem Firmennamen verbirgt sich ein Unternehmen, das Dachzelte designt, konzipiert, fertigen lässt und deutschlandweit vertreibt.







Artikel teilen

Artikel teilen