Gespräche gescheitert Westerwälder Sparkassen-Fusion vom Tisch Markus Eschenauer

Markus Kratzer 02.04.2026, 19:34 Uhr

i Die Gespräche zur Fusion der Sparkassen Neuwied und Westerwald-Sieg haben zu keinem Ergebnis geführt. Arne Bänsch. picture alliance/dpa

Es klang zunächst so, als gäbe es demnächst eine große Westerwald-Sparkasse. Doch daraus wird jetzt wohl nichts. Mit einer überraschenden Pressemitteilung beenden die Geldinstitute das Thema.

Gehen die Sparkassen Neuwied und Westerwald-Sieg zusammen? So lautete die spannende Frage Ende 2025. Die Antwort ist jetzt eindeutig: Nein!Eine Pressemitteilung, die die Redaktion an Gründonnerstag gegen 18.20 Uhr erreichte, ist überschrieben mit: Ergebnisoffene Sondierungsgespräche der Sparkasse Westerwald-Sieg und Sparkasse Neuwied für eine Fusion werden nicht weiterverfolgt – Fokus liegt auf eigenständiger Weiterentwicklung.







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