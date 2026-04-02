Gespräche gescheitert
Westerwälder Sparkassen-Fusion vom Tisch
Die Gespräche zur Fusion der Sparkassen Neuwied und Westerwald-Sieg haben zu keinem Ergebnis geführt.
Die Gespräche zur Fusion der Sparkassen Neuwied und Westerwald-Sieg haben zu keinem Ergebnis geführt.
Arne Bänsch. picture alliance/dpa

Es klang zunächst so, als gäbe es demnächst eine große Westerwald-Sparkasse. Doch daraus wird jetzt wohl nichts. Mit einer überraschenden Pressemitteilung beenden die Geldinstitute das Thema.

Lesezeit 1 Minute
Gehen die Sparkassen Neuwied und Westerwald-Sieg zusammen? So lautete die spannende Frage Ende 2025. Die Antwort ist jetzt eindeutig: Nein!Eine Pressemitteilung, die die Redaktion an Gründonnerstag gegen 18.20 Uhr erreichte, ist überschrieben mit: Ergebnisoffene Sondierungsgespräche der Sparkasse Westerwald-Sieg und Sparkasse Neuwied für eine Fusion werden nicht weiterverfolgt – Fokus liegt auf eigenständiger Weiterentwicklung.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungFinanzen

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren