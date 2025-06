Unterhalb des Schmanddippen in Hartenfels sind Tausende Obststräucher gepflanzt worden. Die unbekannten Beeren können frisch, als Saft, im Kuchen oder als Aufstrich genossen werden.

Lars Huf-Rühlemann hat sich auf seiner Plantage bei Hartenfels ganz besonderen Früchten verschrieben. Sein Ziel: Die Westerwälder sollen diese unbekannten Beeren schätzen lernen.

Die Haskap wird auch Blaue Doppelbeere genannt. Ihre Früchte sind jetzt reif. Die Haskap ist eigentlich im östlichen Russland beheimatet, fand aber ihren Weg unter anderem nach Japan und nach Kanada. Sie enthält Vitamin A, C und E, Eisen, Magnesium, Phosphor und Kalzium. Die süß-herbe Beere soll die Zellen schützen, da sie antioxidativ wirkt. Die Beeren sind länglich, ein bis zwei Zentimeter groß, dunkelblau und schmecken wie eine Mischung aus Heilbeere, Brombeere und Himbeere.

Die Früchte der aus Nordamerika stammenden Saskatoon – vielen auch als Felsenbirne ein Begriff – zeichnen sich durch ein süßes Mandelaroma aus. Die Beeren sind meist rund oder oval und dunkelblau bis fast schwarz. Im Kuchen machen sich die Beeren gut. Sie sind reich an Vitamin C, Antioxidantien, Anthozyanen, Ballaststoffen sowie Mineralstoffen wie Magnesium, Kalzium und Eisen. Ihre Ernte steht Ende Juni oder Anfang Juli an. Haskap und Saskatoon können frisch oder zu Aufstrich oder Säften verarbeitet werden.

Camilla Härtewig

Zudem werden um Hartenfels auch schwarze Himbeeren angebaut. Sie können ab Mitte Juli geerntet werden. Schwarze Himbeeren enthalten Vitamin A, C, E, Folsäure und Kalzium. Sie sind reich an Antioxidantien. Darüber hinaus enthalten sie Ballaststoffe. Sie schmecken süß und leicht herb, mit einer exotischen und harzigen Note. Sie können frisch verzehrt werden, aber auch getrocknet, püriert und gesaftet w erden.

Die Aroniabeeren werden erst Ende August reif. Für den Frischeverzehr sind sie zu herb. Meist werden sie zu Saft oder Sirup verarbeitet. Mehrere Untersuchungen zeigen, dass die Beeren eine positive Wirkung bei Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Problemen haben können , aber auch bei Magen-Darm-Beschwerden , Entzündungen im Körper und bei Neurodermitis . Einfrieren ist bei allen Beeren eine gute Option.