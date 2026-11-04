Prozess am Landgericht Koblenz
Westerwälder soll Stieftochter missbraucht haben
Der 42-Jährige muss sich vor dem Landgericht in Koblenz verantworten.
Der 42-Jährige muss sich vor dem Landgericht in Koblenz verantworten.
Marvin Conradi

Im Missbrauchsprozess bestreitet der Angeklagte die schwersten Vorwürfe gegen ihn. Das Verfahren belastet Familie und Umfeld. Zeugenaussagen und Gutachten sollen nun klären, was wirklich geschehen ist.

Lesezeit 2 Minuten
Er soll seine Stieftochter laut Anklage mehrfach schwer sexuell missbraucht haben: Derzeit muss sich ein 42-jähriger Mann aus dem unteren Westerwald vor der 12. Strafkammer des Landgerichts Koblenz verantworten. Zwar habe es unsittliche Berührungen gegeben, zum vollzogenen Verkehr sei es allerdings nie gekommen, behauptet der Angeklagte.
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