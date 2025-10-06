Als musikalischer Werbeträger für Rheinland-Pfalz trat bei den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Saarbrücken auch eine Gruppe aus dem Westerwald auf – angeführt von Christian Hählke.
Lesezeit 1 Minute
Die offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit fanden diesmal in Saarbrücken statt. Auf der dortigen Ländermeile stellten die 16 Bundesländer ihre jeweiligen Besonderheiten vor. Auf der rheinland-pfälzischen Bühne war auch ein Gesangsensemble aus dem Westerwald vertreten.