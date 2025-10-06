Chorgruppe um Pfarrer Hählke Westerwälder singen zum Nationalfeiertag in Saarbrücken 06.10.2025, 19:00 Uhr

i Der ehemalige Pfarrer Christian Hählke (Mitte) hatte anlässlich des Tags der Deutschen Einheit eine kleine Westerwälder Gesangsformation zusammengestellt, die auf der Ländermeile in Saarbrücken auftrat. Bruno Müller

Als musikalischer Werbeträger für Rheinland-Pfalz trat bei den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Saarbrücken auch eine Gruppe aus dem Westerwald auf – angeführt von Christian Hählke.

Die offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit fanden diesmal in Saarbrücken statt. Auf der dortigen Ländermeile stellten die 16 Bundesländer ihre jeweiligen Besonderheiten vor. Auf der rheinland-pfälzischen Bühne war auch ein Gesangsensemble aus dem Westerwald vertreten.







