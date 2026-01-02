Westerwälder sind vorsichtig unterwegs

Eis und Schnee lassen die Wäller Autofahrer kalt: Polizeiinspektionen im Westerwaldkreis verzeichnen nur wenige Unfälle, meist sind Fahrzeuge ins Rutschen geraten, teils im Graben gelandet. Die gute Nachricht: Es blieb überall bei Sachschäden.
Lesezeit 1 Minute
Bei aller Vorsicht: Auf Eis oder festgefahrenem Schnee können auch versierte Autofahrer ins Rutschen kommen. Die Westerwälder haben sich offenbar auf die winterlichen Straßenverhältnisse eingestellt – oder hatten für den Brückentag Urlaub oder Homeoffice beantragt.