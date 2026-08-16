Meinung zur Landratswahl 
Westerwälder setzen Zeichen für Demokratie
Markus Eschenauer
Markus Eschenauer
Jens Weber/Rhein-Zeitung. MRV

Die Westerwälder haben gewählt. Und mit dem Ergebnis haben sie gezeigt, dass sie mit der Arbeit des Kreises zufrieden sind. Aber auch, und das ist noch wichtiger: dass sie sich nicht einfach so von Antidemokraten beeinflussen lassen.

Lesezeit 1 Minute
Der erste Wahlgang ist durch: Klaus Lütkefedder (CDU) und Tanja Machalet (SPD) gehen in die Stichwahl um den Posten an der Spitze der Kreisverwaltung. Während bei dem Christdemokraten im Grunde klar war, dass er eine Runde weiterkommt, hat der ein oder andere bei der Sozialdemokratin sicherlich gebangt – und kann sich jetzt freuen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungPolitik

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren