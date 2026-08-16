Meinung zur Landratswahl Westerwälder setzen Zeichen für Demokratie Markus Eschenauer 16.08.2026, 22:03 Uhr

i Markus Eschenauer Jens Weber/Rhein-Zeitung. MRV

Die Westerwälder haben gewählt. Und mit dem Ergebnis haben sie gezeigt, dass sie mit der Arbeit des Kreises zufrieden sind. Aber auch, und das ist noch wichtiger: dass sie sich nicht einfach so von Antidemokraten beeinflussen lassen.

Der erste Wahlgang ist durch: Klaus Lütkefedder (CDU) und Tanja Machalet (SPD) gehen in die Stichwahl um den Posten an der Spitze der Kreisverwaltung. Während bei dem Christdemokraten im Grunde klar war, dass er eine Runde weiterkommt, hat der ein oder andere bei der Sozialdemokratin sicherlich gebangt – und kann sich jetzt freuen.







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