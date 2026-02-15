Im Archiv geblättert Westerwälder Schüler für herausragende Arbeit geehrt Hans-Peter Metternich 15.02.2026, 12:00 Uhr

i Fabian Wahler (Höhn, rechts) aus dem Latein-Leistungskurs 13 L1 am Konrad-Adenauer-Gymnasium in Westerburg erhält für seine Arbeit „Die Signatur der Freiheit – der Selbstmord bei Seneca und die Reflexion dieser ethischen Kontroverse bis in die Neuzeit“ im Vortragssaal des Gutenberg-Museums in Mainz den ersten Preis. Foto Wahler

Im Archiv vor 25 Jahren geblättert: Einiges ist damals geschehen im Westerwaldkreis – von herausragenden schulischen Leistungen bis hin zur Gründung einer neuen Theatergruppe.

Um herauszufinden, was sich vor 25 Jahren im Westerwaldkreis zugetragen hat, haben wir in unserem Zeitungsarchiv geblättert. Hier ein paar Stichproben vom Februar 2001.1. FebruarFabian Wahler (Höhn) aus dem Latein-Leistungskurs 13 L1 am Konrad-Adenauer-Gymnasium in Westerburg erhält für seine Arbeit „Die Signatur der Freiheit – der Selbstmord bei Seneca und die Reflexion dieser ethischen Kontroverse bis in die Neuzeit“ im ...







Artikel teilen

Artikel teilen