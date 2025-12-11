MGV Nentershausen singt in Rom Westerwälder Sänger sind dem Papst im Ohr geblieben 11.12.2025, 13:00 Uhr

i Der Auftritt des MGV Eintracht Nentershausen im Peterdom war ein ganz besonderes Ereignis für Sänger - und wird in Erinnerung bleiben. Timo Eberth

Der Männerchor MGV Eintracht 1905 Nentershausen reiste zum Singen nach Rom und hat mit Chorleiter Fabian Glück sowie zwölf Begleiterinnen eine viertägige Reise voller Gänsehautmomente erlebt – und eine besondere Begegnung mit dem Papst.

Es ist schon ein paar Tage her, doch die Romreise, die dem Männerchor Eintracht aus Nentershausen einen öffentlichen Dank des Papstes nach ihrem Auftritt im Petersdom bescherte, ist in den Köpfen der Sänger noch sehr präsent. Ein Chor-Traum wurde wahr, als sich der Chor nach mehreren Jahren und einer Corona-Zwangspause entschloss, sich nach vorangegangenen Konzertreisen nach Lissabon Malta und Breslau wieder auf den Weg zu machen.







