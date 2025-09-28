Schreie, Weinen, ein schriller Alarmton. Die normale Reaktion ist Panik. Rettungskräfte aber müssen ruhig bleiben, professionell und schnell ihren Dienst tun, um zu helfen. Das will geübt sein – erstmals landesweit, die größte Übung war in Montabaur.
Lesezeit 4 Minuten
Ein ICE rast im Tunnel Dernbach in eine Schafherde und entgleist: Rund 150 Reisende sind unterschiedlich schwer verletzt. Mit diesem Horrorszenario hat der erste Landesübungstag die Rettungskräfte des Brand- und Katastrophenschutzes im Westerwald am Samstag in höchste Alarmbereitschaft versetzt.