Für die Katastrophe geübt Westerwälder Rettungskräfte meistern ICE-Horrorszenario 28.09.2025, 14:00 Uhr

i Am Behandlungsplatz außerhalb der Montabaurer Kreissporthalle wurden die "Patienten" so stabilisiert, dass sie in die Krankenhäuser transportiert werden konnten. Die vier Kliniken in Dernbach, Montabaur, Selters und Dierdorf waren erstmals an der Großübung direkt beteiligt. Kreisverwaltung/Carolin Faller

Schreie, Weinen, ein schriller Alarmton. Die normale Reaktion ist Panik. Rettungskräfte aber müssen ruhig bleiben, professionell und schnell ihren Dienst tun, um zu helfen. Das will geübt sein – erstmals landesweit, die größte Übung war in Montabaur.

Ein ICE rast im Tunnel Dernbach in eine Schafherde und entgleist: Rund 150 Reisende sind unterschiedlich schwer verletzt. Mit diesem Horrorszenario hat der erste Landesübungstag die Rettungskräfte des Brand- und Katastrophenschutzes im Westerwald am Samstag in höchste Alarmbereitschaft versetzt.







