Neuerlicher Prozess Westerwälder Pfarrer ficht Missbrauchsurteil an Katrin Maue-Klaeser 04.12.2025, 18:00 Uhr

i Vor dem Koblenzer Landgericht wird das Missbrauchsverfahren gegen einen Westerwälder Pfarrer neu aufgerollt. Silke Müller

Das Amtsgericht Montabaur hatte gegen einen 50-jährigen Theologen eine Bewährungsstrafe ausgesprochen. Dagegen legten sowohl der Beschuldigte als auch die Staatsanwaltschaft Berufung ein. Die Schilderung des Angeklagten variiert in einigen Punkten.

Der Prozess gegen einen aus dem Westerwald stammenden Pfarrer, der vom Amtsgericht Montabaur wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes in Liechtenstein zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde, muss vor dem Koblenzer Landgericht neu aufgerollt werden: Sowohl der Beschuldigte als auch die Staatsanwaltschaft haben Berufung eingelegt.







