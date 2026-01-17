Bis ins hohe Alter aktiv Westerwälder Laufszene trauert um Legende Josef Hanz 17.01.2026, 09:00 Uhr

i Bis ins hohe Alter sportlich aktiv: Josef Hanz beim Laufen im Weiltal. Johannes Seibert

Noch mit weit über 80 nahm er an Laufwettbewerben teil und war wegen seiner Freundlichkeit beliebt. Nun ist Josef Hanz im Alter von 90 Jahren gestorben. Ein langjähriger Wegbegleiter erinnert an den Rotenhainer.

Die Westerwälder Laufgemeinde trauert über den Tod von Josef Hanz aus Rotenhain-Todtenberg. Josef Hanz, oder Jupp, wie er genannt wurde, prägte über 25 Jahre lang den regionalen Laufsport, obwohl – oder gerade weil – er diesen erst spät für sich entdeckte.







