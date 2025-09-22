In den Genuss bester Unterhaltung kamen die Besucher der ausverkauften Auftaktveranstaltung zum 2. Krimifestival „Mordsregion Westerwald“ mit Micha Krämer.
Seine Fans wissen es längst: Lesungen von und mit dem aus Kausen (Kreis Altenkirchen) stammenden Autor Micha Krämer sind mehr als das Rezitieren von Texten. Es sind multimediale Shows mit Literatur, viel Musik, überraschenden Auftritten und witzig-frechen Talkrunden auf dem Sofa – und erinnern in ihrer Konzeption ein bisschen an frühere Samstagabendshows, bei denen sich die ganze Familie vorm Fernseher versammelte.