Micha Krämer las in Hachenburg Westerwälder Krimifestival startet mörderisch gut 22.09.2025, 17:00 Uhr

i Micha Krämer aus Kausen ist nicht nur ein erfolgreicher Krimi-Autor, sondern auch ein guter Musiker. Zusammen mit der Sängerin Lorena (sowie den beiden Instrumentalisten Arne und Thilo von der Band "Gebrüder Poweronoff") präsentierte er bei seiner Premierenlesung in der Westerwald-Brauerei in Hachenburg einige seiner zumeist melancholischen Songs. Röder-Moldenhauer

In den Genuss bester Unterhaltung kamen die Besucher der ausverkauften Auftaktveranstaltung zum 2. Krimifestival „Mordsregion Westerwald“ mit Micha Krämer.

Seine Fans wissen es längst: Lesungen von und mit dem aus Kausen (Kreis Altenkirchen) stammenden Autor Micha Krämer sind mehr als das Rezitieren von Texten. Es sind multimediale Shows mit Literatur, viel Musik, überraschenden Auftritten und witzig-frechen Talkrunden auf dem Sofa – und erinnern in ihrer Konzeption ein bisschen an frühere Samstagabendshows, bei denen sich die ganze Familie vorm Fernseher versammelte.







Artikel teilen

Artikel teilen