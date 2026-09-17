Musik zu Bildern aus der Natur schreiben, die man vorher noch nie gesehen hat: Das ist die berufliche Passion von Filmkomponist Sebastian Schmidt, der in Lautzenbrücken aufgewachsen ist und der jetzt internationales Parkett betritt.
Lesezeit 5 Minuten
Sebastian Schmidt ist in Lautzenbrücken aufgewachsen, hat am Privaten Gymnasium Marienstatt Abitur gemacht und danach unter anderem an der Filmuniversität Babelsberg und in Potsdam studiert. Mittlerweile lebt der 38-Jährige in Berlin und komponiert dort Musik für Spielfilme und Naturdokumentationen.