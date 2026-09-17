Erfolg für Sebastian Schmidt
Westerwälder Komponist für „Naturfilm-Oscar“ nominiert
Sebastian Schmidt (hier am Dirigentenpult), der gebürtig aus Lautzenbrücken stammt, ist für seine Komposition zum Naturfilm "Wil
Sebastian Schmidt (hier am Dirigentenpult), der gebürtig aus Lautzenbrücken stammt, ist für seine Komposition zum Naturfilm "Wild about art/Wilde Kunst" beim Wildscreen-Filmfestival in England für den Panda Award in der Kategorie "Beste Musik" nominiert.
RABAUKE Filmproduktion UG

Musik zu Bildern aus der Natur schreiben, die man vorher noch nie gesehen hat: Das ist die berufliche Passion von Filmkomponist Sebastian Schmidt, der in Lautzenbrücken aufgewachsen ist und der jetzt internationales Parkett betritt.

Lesezeit 5 Minuten
Sebastian Schmidt ist in Lautzenbrücken aufgewachsen, hat am Privaten Gymnasium Marienstatt Abitur gemacht und danach unter anderem an der Filmuniversität Babelsberg und in Potsdam studiert. Mittlerweile lebt der 38-Jährige in Berlin und komponiert dort Musik für Spielfilme und Naturdokumentationen.
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